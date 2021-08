Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 28 de agosto de 2021, p. 3

Tuxtla Gutiérrez, Chis., Aún no eran las seis de la mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador se disponía, a bordo de su camioneta, a ingresar a las instalaciones de la séptima Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como la primera escala de una gira por la entidad organizada para este fin de semana.

Cuando el mandatario estaba próximo a entrar, los contados manifestantes que aguardaban en el sitio se convirtieron en varias decenas y luego en algunos cientos. La mayoría integrantes de las secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se apresuraron a cerrarle el paso en protesta por distintos temas denunciados por el magisterio chiapaneco.

Sin aceptar abrir el camino por más de dos horas, impidieron que el Presidente pudiera llegar a su junta de seguridad diaria y la posterior mañanera en la que ofrece un balance ante representantes de medios de comunicación.

Dentro de un hermético cuartel militar, los reporteros que aguardaban ingresar al espacio destinado ayer para ello, quedaron prácticamente aislados de lo que acontecía en las calles. Fue la misma CNTE la que se encargó de difundir su protesta en redes sociales. Enseguida, para las consignas, pasaron del megáfono a un audio con micrófono.

En un primer instante el jefe del Ejecutivo, quien viajaba como siempre en el asiento del copiloto, bajó la ventanilla para escuchar las peticiones y pedir paso, ya que, explicaba, debía llegar a la junta de seguridad, en la que sus secretarios le exponen el parte en la materia del día anterior. Ante la insistencia, señaló visiblemente molesto: sí, pero así, no . Los docentes replicaban que van 18 mesas, usted dice algo y en Chiapas se dice otra .

Entonces el Presidente pidió: déjenme pasar, me respetan y luego hablamos . Luego dejó en claro que no caería en chantajes y permaneció en su camioneta en protesta , dijo, para que grupos de este tipo no se excedan.

Casi dos horas después, ya con la conferencia avanzada –de la cual se encargó en primera instancia el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, secundado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y los titulares de Marina y Defensa Nacional–, emitió un mensaje en video con su celular que fue parte de la transmisión de la mañanera.