▲ El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, obtuvo tres meses más de plazo (hasta el 19 de noviembre) para que se realice la audiencia de cierre de investigación en su contra. Lozoya es acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho por haber recibido 10.5 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht y 3.5 millones de dólares del empresario Alonso Ancira. Foto Afp

Sirva lo anterior para entender de qué se trata: “el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, obtuvo tres meses más de plazo para que se realice la audiencia de cierre de investigación en su contra. Lo anterior en una breve audiencia en la que no se opusieron ni la representación del Ministerio Público Federal ni de Pemex, a que el juez federal con sede en el Reclusorio Norte aceptara la propuesta de Lozoya y su defensa.

Allá por 2002, en una de sus comparecencias ante el Congreso y ante la insistencia de los legisladores de que explicara dónde quedaron los peces gordos por él prometidos, el charal Barrio Terrazo, alumno avanzado de la Universidad Cantinflas, declaró lo siguiente: en cuanto a que no hay todavía ningún servidor público que habiendo incurrido presuntamente en conductas ilícitas esté en la cárcel, bueno, es porque estamos ahora en un entorno democrático en el que se respetan las garantías de los acusados, se respetan los tiempos de la ley y los procesos van avanzando y los procesos judiciales tienen sus propios tiempos . Y se quedó fresco como lechuga, al igual que los rateros político-empresariales que libraron cualquier posibilidad de que los enchiqueraran.

A lo largo de ese año y pico Lozoya plácidamente se ha dedicado a ser testigo colaborador del fiscal Gertz Manero y el único par de bichos capturados y encarcelados (al menos unos meses) ha sido Alonso Ancira Elizondo, uno de los gansteriles amigos del ex director de Pemex, y el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, uno de los reyes de los moches. La historia del abogánster Juan Collado se cocina aparte.

Lo anterior, porque transcurrido poco más de un año desde que en julio de 2020 España extraditó a Emilio Lozoya Austin, el ex director peñanietista de Petróleos Mexicanos se mantiene libre, feliz y contento, porque si algo brilla por su ausencia es la abundancia de peces gordos que prometió enchiquerar la Fiscalía General de la República (FGR).

ues nada, que el resultado concreto sobre la abundante captura de peces gordos prometidos por el fiscal Alejandro Gertz Manero cada día se parece más a lo mismo que dos décadas atrás ofreció Francisco Barrio Terrazas, titular foxista de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), quien en los hechos no logró echar a su cesta ni siquiera un famélico charal (recuérdese el Pemexgate: todos los involucrados permanecen impunes).

“El juez autorizó tres meses de plazo de investigación complementaria, los cuales concluyen el 19 de noviembre, e hizo un llamado a las partes para que concreten pláticas y lleguen a un acuerdo, ya que la defensa de Lozoya sigue negociando el acuerdo reparatorio y que se retiren los cargos en su contra al igual que en contra de sus familiares. El ex funcionario es señalado de haber recibido los recursos de Odebrecht para beneficiar a la compañía brasileña con obras durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y también destinar parte de esos recursos para sobornar a legisladores y que dieran su voto aprobatorio a la reforma energética.

Desde su extradición a México, en julio de 2020, Lozoya Austin ha permanecido en libertad, ya que la Fiscalía General de la República mantiene un acuerdo para que el ex funcionario sirva como testigo colaborador en contra de otros ex servidores públicos y legisladores, que presuntamente se beneficiaron de los recursos entregados por Odebrecht. En ese sentido actualmente el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury es el único que se encuentra sujeto a proceso y preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, porque presuntamente se benefició de los recursos ilícitos que Lozoya Austin recibió de Odebrecht ( La Jornada, Gustavo Castillo García).

Por sus nulos resultados al frente de la Secodam (hoy Secretaría de la Función Pública) Barrio Terrazas fue castigado con una diputación y poco más adelante con la embajada de México en Canadá. Entonces, si el fiscal Gertz Manero pretende obtener algo similar, pues que se apure, porque al sexenio sólo le quedan tres años.

