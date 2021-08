Fernando Frank, autor de la investigación, destaca el potencial pandémico de este tipo de megagranjas. La artificialización con alimentos balanceados, calendarios sanitarios y genéticas uniformes deprimen sistemáticamente las defensas inmunológicas, lo que produce enfermedades. A su vez, al llevarse a cabo tratamientos sanitarios generalizados, se presiona hacia la selección de patógenos más infecciosos y tolerantes a fármacos. Mientras se generan los nuevos patógenos, se destruyen ecosistemas y se acercan las poblaciones humanas a las no humanas, lo que aumenta la presencia de vectores que aumentan los riesgos de saltos interespecies de los virus , explica el estudio.

Ejemplos de lo anterior previos a la actual pandemia por coronavirus son la gripe aviar de 2008, la porcina de 2009, el síndrome respiratorio de Medio Oriente de 2012 o el brote de ébola en 2014; es decir, todas las enfermedades recientes del tipo zoonótico , como describe Ignacio Marchini en Biodiversidad.

Por esto y muchas razones más en Homún, comunidad maya de Yucatán, esta semana un grupo de niños y niñas que se definen como guardianes de los cenotes, entregó cartas al juez segundo de distrito para exigir que mantenga la suspensión que tiene la granja PAPO desde el 9 de octubre de 2018.

Debido a que el juez nuevamente aplazó la audiencia, la población de Homún ratificó que su comunidad ya decidió: No queremos la granja. Nosotros creímos que era mejor esperar, que se respeten las leyes que ustedes mismos han hecho, pero no, ustedes mismos han pisoteado sus propias leyes . Homún, y no el juez, tiene la palabra.

desinformémonos.org

losylasdeabajo@yahoo.com.mx