En memoria de José Márquez Pérez

L

amentamos la partida física de nuestro querido compañero arquitecto José Márquez Pérez, presidente del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca Pro-Oax, integrante del Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.

Siempre congruente con tus ideales y principios de lucha como defensor del medio ambiente y del patrimonio histórico de Oaxaca, México, hoy renaces, seguirás caminando entre nosotras y nosotros. Personas como tú, de firmes convicciones, vivirán eternamente.

Nuestro abrazo solidario y fraterno a su familia.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Adolfo Pérez Esquivel, Stella Calloni, Camilo González P., Ana Andrés, Ricardo Sánchez, Manuel González L., Gerardo Romero, James Patrick, Eduardo García, Anahit Aharonian, Gizele Martins, Hugo Alberto, Indhira Libertad, Laura Rojas, Betty Izaguirre, Daniela González, Eduardo Correa, Enrique González R. y 500 firmas más.

Opina sobre huida de Ricardo Anaya

Con ínfulas de noblecillos medievales, más pedantes que la altanería. Ésta es la derecha mundial y aquí, por lo menos, la actual dirigencia del PAN y su joven, y tan viejo, ex candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, ahogándose en su propia saliva, huyendo de su propia sombra, ni da pena ajena.

Anaya Cortés es, o se convierte con su último espectáculo, en el ejemplar más fiel de la última camada de la oligarquía política conservadora, la que lo apadrinó y encumbró en un tris y ya no halla cómo defenderlo y más bien empieza a pintarle raya.

Ricardo Anaya no es perseguido político, como toda su camada, porque no tiene discurso, menos narrativa, bastardo de cualquier ideología, su ignorancia apenas atina al insulto de junior despechado.

Ismael Cano Moreno

