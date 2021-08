▲ Portada de la nueva edición del disco Let it be de The Beatles. Foto Europa Press

Sábado 28 de agosto de 2021, p. 8

Madrid. The Walt Disney Studios, Apple Corps Ltd. y WingNut Films Productions han lanzado The Beatles: get back una serie documental que se podrá ver en Disney+ dirigida por Peter Jackson y un libro sobre la banda con motivo del 50 aniversario del álbum Let it be.

Asimismo, el 15 de octubre se lanzará una redición del disco que se convirtió en superventas. Let it be ha sido nuevamente remezclado por Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en estéreo, 5.1 Surround DTS y Dolby Atmos. La nueva edición especial es la continuación de las premiadísimas anteriores ediciones ampliadas de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES (White Album) (2018) y Abbey Road (2019).

Todas las nuevas ediciones incluyen la nueva remezcla del álbum guiada por la versión original reproducida para el disco de Phil Spector y extraída directamente de la sesión original y de la grabación de las cintas de ocho pistas que realizaron en la azotea. La edición física y digital de la versión Súper Deluxe también incluirá las 27 grabaciones de sesión nunca antes publicadas, el Let It Be EP de cuatro temas y los 14 temas nunca antes editados del Get Back LP.

En cuanto al documental, debido a la ingente cantidad de material que ha visionado Peter Jackson, y que ha tardado en restaurar y editar los pasados tres años, The Beatles: get back se presentará como una serie de tres episodios separados. Cada uno de ellos tendrá una duración aproximada de dos horas, que se podrán ver en días consecutivos los próximos 25, 26 y 27 de noviembre exclusivamente en Disney+.