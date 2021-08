▲ Nik Bärtsch en una fotografía cortesía de la disquera Ronin Rhythm Productions GmbH Foto Christian Senti.

Además de Steve Reich, otros modelos modulan los módulos de Nik Bärtsch, entre ellos y de manera notable la influencia decisiva de Igor Stravinsky, cuya potencia percusiva invade la música entera de Bärtsch.

Esa combinación ying/yang, ese equilibrio de espacios de meditación, de calma, con un pulso interior salvaje, percusivo, incesante, hace de la música de Nik Bärtsch todo un prodigio. Por eso resulta irresistible.

Y su construcción en módulos le acredita valores poco comunes: esos módulos se entrelazan, se intercomunican, se hablan entre ellos. Y podemos decir, en consecuencia, que Nik Bärtsch es autor de una obra que cambia de número pero no de nombre, porque es la misma pero nunca es la misma, siempre se transforma, imperceptiblemente a veces. Es el típico caso de un work in progress.

He aquí una tomografía de la música de Nik Bärtsch: módulos melódicos y ritmos entrelazados.

Demos la palabra al compositor para que nos defina su música en un párrafo:

Esta música dibuja su energía entre la tensión composicional, la precisión y la autodeterminación de improvisar. En entendimiento de sí mismo se despliega en la conciencia propia de la contención a manera de tallos de libertad. Conduce al éxtasis desde el ascetismo.

He ahí: ascetismo, entendimiento, conciencia, tensión, precisión, todos aquellos elementos que se conjugan en el arte sagrado del escuchar.

Por eso el disco que hoy recomendamos se titula Escuchar (Entendre).

El escuchar es tema central en el arte que nos ocupa y nos conecta con sus hermanas: la poesía, la pintura, la danza.

Por cierto. Danza. Otra vez tiene la palabra Nik Bärtsch:

Blending, melting and moving together; you can say: is dance .

Entreverándose, fundiéndose, moviéndose juntos: es danza.

Escuchar, decíamos, es central porque representa al individuo, a nuestro ser interior, nuestra intimidad. Cada uno de nosotros escuchamos de manera diferente la misma pieza que está sonando y cada uno de nosotros elaboramos un pensamiento propio a partir de eso que suena.

Un ejemplo básico: el célebre inicio, los primeros cuatro compases de la Quinta Sinfonía de Beethoven suenan diferente en los oídos de un niño que en los de un músico: el proceso mental de elaboración corresponde, en el primer caso, a un estado de asombro y libertad, mientras que en el segundo, el cerebro del director de orquesta o el instrumentista, está de por medio la pericia, la concentración técnica, el oído afinado .

La afinación es propiedad individual; cada uno de nosotros afinamos nuestro sentido del oído de acuerdo con nuestros intereses vitales, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras alegrías o nuestros desconsuelos.

Es por eso que la música es el arte de lo inaprensible, lo intangible, lo que no se puede expresar con palabras. Su hermana gemela, la poesía, sí lo hace con palabras, pero el proceso es el mismo: una interiorización inevitable, irresistible, una intimidad que solamente atañe al individuo; es decir, a cada uno de nosotros, y de esa manera entablamos contacto con la divinidad pero al mismo tiempo con los demás, mortales igual que nosotros.

A todo esto mueve la escucha de Entendre, el nuevo disco de Nik Bärtsch, ese mago hacedor de magia transparente.

Entendre es un álbum de profundidad de pensamiento y liviandad de espíritu, de calma zen, de ensalmos, himnos, flores, mantos. Una música que otorga paz interior y alegría, sonrisas y algo muy vital: esperanza.

