Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 28 de agosto de 2021, p. 2

Guadalajara, Jal., La escritora Diamela Eltit (Santiago de Chile, 1949) fue la ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romance 2021, decisión que la galardonada calificó de asombrosa, inesperada y emocionante , porque ella estaba en México en 1991 y fungió de intermediaria para que la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara contactara a su paisano Nicanor Parra, primer ganador del entonces Premio Juan Rulfo.

Es un reconocimiento muy emocionante; yo estaba en México después de haber salido por primera vez del país luego de una larga dictadura, en la que estuve 17 años, y mi primera salida fue hacia México; ya lo he dicho: tengo un átomo mexicano. Tuve la suerte de convivir con Margo Glantz y Elena Poniatowska de manera muy cercana , refirió.

Afirmó que estar en este país fue liberador tras vivir largo tiempo bajo la dictadura de Augusto Pinochet, con un gobierno en el cual era imposible salir de noche, en el que imperaban la censura y el espionaje.

Llegué y no podía creer lo que veía; salir de la penumbra a una luz que ya había olvidado: se podía hablar, no tener miedo de sentarte al lado de alguien... Fue algo muy reparador, por eso me quedé con un átomo mexicano , agregó.

Feminismo y desigualdad

Sobre la situación que impera en Chile en la actualidad dijo que en estos momentos está siendo convocado todo lo que tiene que ver con la pluralidad y la diversidad, pero que “no se trata de precipitarse sobre este momento, porque se está escribiendo y se va a escribir durante muchos años.

No es necesario apropiarse literariamente de todo, está transcurriendo, es un momento auspicioso, pero como todo momento auspicioso está amenazado , explicó.

Recordó que el feminismo chileno empezó desde el siglo XIX, y siempre ha tenido momentos intensos con preguntas muy críticas ; por ejemplo, en 1935, cuando ya se hablaba del derecho al aborto, y hoy, casi un siglo después, en Chile no existe el aborto libre, continúa la ruta desigual para las mujeres porque a pesar de que la convención es paritaria, el país no; tenemos que ser muy cautos y pensar finamente que se trata de una tarea larga; es la búsqueda de equidad, lo que no es simple en mundos que han sido siempre inequitativos .