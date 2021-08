C

ostó 50 años a la política de población de México reducir a la mitad la tasa de fecundidad de las adolescentes. En 1970 ocurrían 134.6 nacimientos por cada mil adolescentes menores de 19 años. En 2021 la tasa es de 67.9 nacimientos. En 20 años esta tasa descendió 36 por ciento; después de los 90 muestra un estancamiento, y es hasta 2015 cuando nuevamente se pronuncia una tendencia descendente, aunque lenta. La tasa actual sigue siendo inadmisible, porque la maternidad temprana es una barrera para el desarrollo de las mujeres y para su movilidad social. En Suecia la tasa es de cinco nacimientos por cada mil adolescentes; en Canadá y Alemania son siete; en Francia, cuatro; los casi 68 nacimientos por cada mil de las adolescentes mexicanas suman mil nacimientos por día, lo cual nos coloca en el séptimo lugar de América Latina.

La maternidad temprana es un indicador de pobreza y de falta de oportunidades. Entre las mexicanas que llegan al bachillerato la tasa de embarazos es cuatro veces menor y entre hablantes de lengua indígena la tasa llega a 99 nacimientos por cada mil adolescentes, tasa similar a la de Somalia, a la del África subsahariana así como a la de República Dominicana, la más alta en la región.

La mayoría de los embarazos de adolescentes ocurren en jóvenes con un corto horizonte educativo, casi 40 por ciento de los jóvenes del país no aspiran a estudiar más allá de la secundaria; ya sea porque no quieren seguir estudiando, porque no pueden pagar los gastos escolares o porque tienen que trabajar. Entre las estudiantes que llegan al nivel medio superior, 16 por ciento deserta por embarazo o matrimonio, y sólo 2 por ciento de los hombres adolescentes abandonan la escuela por esta razón, lo que evidencia la brecha de género en el trabajo de cuidados de hijos.

En cuanto al embarazo de niñas la situación es muy grave. En 2020 se registraron 8 mil 876 nacimientos de niñas menores de 14 años, son niñas madres. Noventa y ocho por ciento son de 13 y 14 años, un fenómeno que es más frecuente en las zonas marginadas de Chiapas, Tabasco, Coahuila y Guerrero, sobre todo en zonas con prevalencia indígena. En muchas ocasiones la maternidad infantil es producto de pobreza extrema, pero también de matrimonios arreglados y de violación sexual.