El defensor del panista informó que el juzgador determinó que no existían condiciones para que se celebrara la audiencia, toda vez que se demostró que ni el ex dirigente del blanquiazul ni él han tenido acceso a la carpeta de investigación como lo denunció la víspera.

A su vez, la defensa del ex candidato presidencial señaló que el panista goza de todos sus derechos jurídicos y ciudadanos vigentes, al informar que el juez de la causa instruyó a la FGR darle acceso a la carpeta de investigación y entregar copia de los registros a la brevedad.

De esa manera, puntualizó, toda vez que el imputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, el juez, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, reprograma para el día lunes 4 de octubre, a las 9:00 horas , informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Durante la audiencia por videoconferencia, en la que Anaya estuvo presente de manera virtual ante el juez con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), quedó de manifiesto que, en efecto, el panista no ha contado con acceso a la carpeta de investigación, señaló el impartidor de justicia.

Enfrenta acusaciones por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos ilícitos.

Sin alerta migratoria

Se debe mencionar que el juez que conocerá de la causa señaló que este tipo de diligencias deben efectuarse dentro de territorio nacional, es decir que los involucrados se encuentren en el país, luego de que el panista informó a través de sus redes sociales que se exiliaría del país. Además, aún no se puede considerar como imputado al ex candidato presidencial, toda vez que la audiencia no llegó a esa fase.

En este sentido, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer anoche que Anaya salió del país en un vuelo privado el pasado 5 de julio por el Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamaulipas. Al mismo tiempo, precisó a través de redes sociales, hasta la fecha ninguna autoridad ha solicitado alerta migratoria contra el ex candidato presidencial.

Ricardo Anaya enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y de haber recibido sobornos por 6.8 millones de pesos de parte de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, para aprobar la reforma energética.