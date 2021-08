Carolina Gómez Mena y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 27 de agosto de 2021, p. 9

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que hasta ahora no se han congelado cuentas bancarias del ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, pero no descartó que, en algún momento, y dependiendo de lo que arroje la indagatoria, ello pudiera ocurrir.

Apenas hace dos días la FGR y el juez de control nos citaron para la audiencia del día de hoy (ayer). Apenas estamos analizando la documentación que tenga la fiscalía para poder tomar una decisión .

Entrevistado en el encuentro de gobernadoras, diputadas federales y locales, presidentas municipales y alcaldesas electas, reiteró que no existe trasfondo político en la acusación por recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa que se le imputa al ex diputado blanquiazul.