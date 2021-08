Ap

Periódico La Jornada

Viernes 27 de agosto de 2021, p. 6

Cinco meses después de que el gobierno del presidente estadunidense Joe Biden declaró una emergencia y se apresurara a habilitar refugios para alojar a una cifra récord de menores que cruzaban solos la frontera entre México y Estados Unidos, los niños siguen enfrentando condiciones muy difíciles y largas estancias en los centros, además de que el flujo de infantes no cesa, según activistas.

Más de 700 niños pasaron tres semanas o más en los centros sin licencia del gobierno a mediados de julio, según declaraciones presentadas ante una corte federal que supervisa las condiciones de alojamiento para jóvenes migrantes. Los activistas afirman que los niños deberían ser liberados rápido para quedarse con familiares en Estados Unidos o ser enviados a un centro con licencia.

Dieron de comer carne cruda a menores