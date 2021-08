I

dentifico hoy las fechas de inicio, nivel máximo y fin de las dos primeras olas de la pandemia de Covid-19, y el inicio y máximo observado hasta la fecha de la 3ª ola que está en curso. Uso datos oficiales de la Secretaría de Salud (Ssa) recogidos por Our World In Data (OWID). El cuadro identifica estas fechas, así como algunos datos básicos de las tres olas, haciendo el corte de la 3ª en la semana epidemiológica 34 de 2021, concluida el sábado 21 de agosto (la semana 13 de la 3ª ola). Para delimitar las tres olas usé como indicador la media móvil diaria¹ (MVD) del número de casos de CV-19. Cada ola dura mientras crece la MVD de casos (C) y termina cuando este valor llega a un mínimo; al día siguiente empieza la siguiente ola. No sabemos si la 3ª ola ha llegado al máximo (lo que se indica en el cuadro es la fecha de corte). Los máximos de n.º diario de casos (MVD) ocurren en fechas distintas que los máximos de n.º de muertes (M). Como puede verse en el cuadro, hasta el 21 de agosto de 2021, la 2ª ola es la que había causado más C y M confirmados por la Ssa: 1.69 millones de C y 147 mil M; la 1ª ola se sitúa en 2° lugar en el n.º de M (74 mil) y en 3° en el n.º de C; el 2° lugar en el n.º de C es la 3ª ola, con 1.53 millones de C, muy cerca ya de la 1ª ola; en cambio, es mucho más bajo el n.º total de M ocurridas, con 31 mil. En cuanto al n.º de pruebas (Pr) del virus, la 2ª etapa es en la que más Pr se han realizado, con 4.95 millones, seguida por la 3ª ola con 3.98 millones. Como las tres olas tienen una extensión temporal diferente, los datos absolutos antes mencionados no son comparables. Por ello en el cuadro he añadido los números de C, M y Pr por día en cada ola. Los C por día son mucho más altos en la 3ª ola con 17 mil, contra 7 mil en la 2ª ola y 3.5 mil en la 1ª. Es un aceleramiento notable de los contagios. Las M por día alcanzaron su máximo en la 2ª ola, con 606 M, mientras los datos de la 1ª y 3ª ola son muy cercanos entre sí: 372 y 348. Si quisiéramos caracterizar la dureza de las 3 olas, no bastaría con el indicador de M, puesto que la proporción de C con secuelas es significativa y algunas secuelas son muy severas. Por eso, no es válido decir que la 3ª fase es menos dura que la 2ª (por sus menores muertes diarias), aunque tampoco podría afirmarse lo opuesto. Es evidente que los avances en vacunación explican que, a pesar del enorme crecimiento de los C hayan disminuido las M diarias, la tasa de letalidad (véase cuadro) cayó de casi 9 a 2 por ciento. Las Pr por día más altas han sido en la 3ª ola (44 mil), que más que duplica las de la 2ª (20 mil) y más que quintuplica las de la 1ª (8 mil). Como lo he señalado reiteradamente en esta columna la cantidad de Pr determina (en alguna medida) los C confirmados. Al parecer, al final se comprendió que la austeridad en Pr resulta muy costosa, aunque sigue sin haber una política de aislamiento para los crecientes C, ni seguimiento de los contactos. A pesar del aumento en las Pr diarias, la proporción de Pr en relación con la población sigue siendo muy baja, por lo cual no sólo no cayó la tasa de positividad de las pruebas (% de Pr positivas), sino que aumentó entre la 2ª y la 3ª ola (de 34 a 38 por ciento). Síntoma de insuficientes Pr.