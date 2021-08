Urge un cambio radical en esas instituciones, muchos de esos empleados trabajaron en los sexenios del saqueo, nepotismo, compadrazgo, terror, etc. Se necesitan nuevos profesionales honestos e íntegros y no mañosos como ya están estos.

Importante enviar el mensaje de que INE y TEPJF no son intocables. Basta de fechorías e impunidad para estos institutos corruptos con sueldos millonarios amparados en leyes creadas por Salinas de Gortari y demás ex presidentes.

C

Urge garantizar la democracia en México y evitar el despilfarro. Así como la revocación de mandato que es la herramienta democrática que le concede el poder al pueblo soberano.

Cristian Victoria /Tepic

Por el futuro inmediato y posterior del país es impostergable limpiar esas cuevas de conspiración que son los órganos electorales.

José Rodríguez /Guanajuato

No es posible que a estas alturas no tengamos confianza ni la certeza de que estas instituciones sean verdaderamente autónomas ya que han demostrado todo lo contrario. Los personajes que las conforman no han entendido que el país vive una transformación y el desempeño de la mayoría de sus integrantes deja mucho que desear.

Genaro Taddei /Hermosillo

La renovación del INE y el TEPJF y también la ley de la industria eléctrica, con esas dos se avanzaría mucho.

Ulises Aguilera /Oaxaca

La renovación de todo el poder judicial y la limpia de arriba hacia abajo, incluyendo al Tribunal Electoral, es muy necesaria para poder avanzar en la reconstrucción del país. Su comportamiento deja mucho que desear y se ha vuelto la piedra que entorpece todo el engranaje restante.

María de los Ángeles Toro Castro /CDMX

El Foro México

Lo primero es sacar a Lorenzo y compañía del INE, así como a todos los magistrados del tribunal. Ya estamos hartos de mantener individuos que se creen dueños de las instituciones y que cobran mucho dinero de nuestros impuestos.

Pablo Juárez /Tijuana

La más importante es lo del INE y el Tribunal facinerosos, la industria eléctrica y su recuperación y la despenalización del uso de la mariguana. La revocación es relativamente fácil de procesar. Basta con un poco de buena voluntad.

Hugo Carbajal Aguilar /Zacatecas

Mientras el país siga en manos de los partidos políticos y los corruptos del INE y del TEPJF no se podrán lograr avances sustanciales.

Rubén Montenegro Gonzalez /Toluca

La Ley de la industria eléctrica y la revocación de mandato también son relevantes. Sería bueno que el Congreso se pusiera a trabajar intensamente.

Raúl Rodríguez Martínez /CDMX

Me interesa el tema de la revocación del mandato presidencial, pero creo que primero es necesario limpiar las instituciones electorales.

María Alba Manrique /Xalapa

