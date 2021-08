Independientemente de que uno esté o no de acuerdo con las versiones de los cronistas de esa época, historiadores e investigadores de todos los tiempos, que narran los hechos, la verdad se va descubriendo conforme el paso del tiempo y la ciencia de investigación antropológica e histórica avanzan y revelan lo verosímil de los hechos.

Luis Langarica Arreola

Citibanamex no emite comprobantes de pago en Bancanet, acusa

Cuando se hace una transferencia electrónica de fondos a través de Bancanet –el servicio de Citibanamex–, no hay forma de obtener el comprobante correspondiente si se trata de una cuenta del mismo banco, pese a las disposiciones legales que existen al respecto. Como clientes, estamos impedidos de obtener un comprobante legal del pago realizado.

Este comportamiento de Citibanamex ¿tendrá implicaciones fiscales? Demoran más de 15 días en emitir un comprobante que debería estar disponible dentro de los cinco minutos posteriores a la operación. Sin duda, esto perjudica a los cuentahabientes de esa institución. He levantado una aclaración que demorará días en ser atendida. Mientras tanto, no tengo comprobante de lo pagado.

Claudia Mónica Salazar Villava

Marcha de jubilados y pensionados a la Cámara de Diputados

La Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la CNTE, convoca a los trabajadores y a sus organizaciones sociales, a marchar este primero de septiembre a las 9:00 AM, del Zócalo capitalino a la Cámara de Diputados, para exigir que los pagos de las pensiones se ejecuten con el valor del salario mínimo y no en unidades de medida y actualización (UMA). Mejora integral de los servicios públicos de salud en sus tres niveles de atención; no al sorteo para la entrega de créditos personales; abajo el carácter usurero, mercantilista y leonino aplicado al pago de los créditos hipotecarios del Fovissste. Además, exigimos vivienda digna, buena y accesible para los trabajadores; sí al regreso presencial a clases, si el gobierno garantiza salvaguardar la salud de estudiantes, maestros y padres de familia. Educación y vida es la alternativa.

Avelino Martínez Ponce y Juan Desiderio Evangelista

Invitación

Mirando la 4T en América Latina: el caso peruano

Se invita a los lectores de La Jornada a la conferencia magistral: Mirando la 4T en América Latina: el caso peruano.

Contaremos con las ponencias México y Perú: ¿Un mismo programa a la 4T?, con el maestro Ronald D. Moncayo Paz (Ciudad de México/Perú ) y Perú: expectativa de cambio con entorno adverso (fragmentación político-social y crisis económica), con el maestro Manuel Coz Rodríguez. La cita es hoy a las 18 horas, vía Zoom. ID de la reunión: 837 4866 7900 y código de acceso: 148335.

Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México AC, presidente, Juan José Dávalos López