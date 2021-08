Nombres de presuntos beneficiarios de esta red de 43 factureras se filtraron el año pasado, pero parten de una investigación que tuvo como eje 2017. En ellos no necesariamente aplican las querellas a presentarse, porque es a partir de 2020 que la defraudación se considera delito grave.

Durante la conferencia, el procurador fiscal consideró que la reforma que pena la evasión con cárcel y la llega a tipificar como delincuencia organizada ha sido un éxito ; sobre todo a la luz de 170 mil millones de pesos más que el fisco percibió el año pasado, en medio de una caída pavorosa de la actividad económica.

Esto se debe a que la reforma tiene dos efectos, uno persecutorio y el otro inhibitorio, consideró. Al ver los primeros acuerdos reparatorios de empresas como Walmart, IBM, Femsa –por mencionar algunos–, que se pusieron al corriente en lugar de llegar a un juicio con Hacienda, muchos otros causantes se regularizaron.

Sin dar nombres en ningún ejemplo, Romero Aranda también recalcó que en el caso de subcontratación el tema es muy delicado , pues sumado a la evasión fiscal puede llevar a alguien a 13 años y medio de prisión.