Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 27 de agosto de 2021, p. 25

Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló a Alonso Ancira Elizondo de no cumplir a cabalidad el acuerdo reparatorio que permitió al empresario salir de la cárcel en abril pasado, luego haber sido acusado de fraude por la venta de Agronitrogenados a la petrolera del Estado. Altos Hornos de México (Ahmsa), compañía del también abogado y político mexicano, niega las acusaciones.

Los desacuerdos son varios, pero el central es que en lugar de crear un fideicomiso de garantía, por virtud del cual se afectaría 99 por ciento de las acciones representativas del capital social actualmente en circulación de Grupo Acerero del Norte (GAN), controladora de Ahmsa, se crearon dos. Uno de ellos en Texas, que, de acuerdo con los litigantes de Pemex, es incongruente con el acuerdo reparatorio al no regirse bajo a las leyes mexicanas.

El departamento jurídico de Pemex detalló que el 23 de agosto venció el plazo de 90 días hábiles pactado por las partes para la constitución y formalización del fideicomiso para hacer el pago de 216 millones 664 mil 40 dólares para reparar el daño a la petrolera por la compra a sobreprecio, 275 millones de dólares, de la planta de Agronitrogenados.

Pese a que se debía crear un fideicomiso, el 20 de agosto de 2021 se celebró el Trust Ancira , por medio del cual se afectó 55 por de las acciones de GAN, y el 23 de agosto de 2021 se afectó el restante mediante el Fideicomiso Afirme sin que haya acudido algún representante de las empresas o de la familia Ancira.