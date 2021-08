Sobre el rezago en la meta de producción de crudo, que se vio afectada por el incendio en el activo Ku Maloob Zaap del pasado fin de semana, el presidente aseguró que se está sacando adelante a Pemex , pues este año vamos a terminar con un millón 800 mil barriles promedio diario y también establecimos como meta no extraer más de 2 millones de barriles, porque solamente vamos a extraer lo que se va a requerir para producir las gasolinas en México .

Explicó que la inversión gubernamental se orientó a extraer petróleo en tierra y en aguas someras, ya estamos extrayendo a un costo de 4 dólares el barril y el promedio es de entre 10 y 12 dólares por la mala planeación, porque lo que les importaba no era extraer el petróleo, sino entregar contratos a empresas .

Durante la conferencia, pidió a su vocero, Jesús Ramírez, mostrar los tuits en que sus opositores se burlan de la refinería de Dos Bocas, obra que supuestamente se encontraba anegada, y leyó en voz alta: Bárbara Tijerina: Una representación más de la 4T, devastación, destrucción, improvisación. Malosos los de la 4T .

Luisa María Calderón, ésta me suena. ¿Es la hermana del ex presidente? , preguntó López Obrador y siguió leyendo: Alguien que me informe si este fluido es petróleo que se refinará en Dos Bocas, porque es el sitio: Dos Bocas , y el presidente, socarrón, sonrió por el tuit.

También para ilustrar dio lectura a un mensaje en redes sociales de Claudio X González: El paso devastador de un huracán como Grace es un desastre natural, la desaparición del Fonden y el desvío de sus recursos no es un desastre natural, sino provocado.