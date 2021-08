▲ He luchado nueve años por este momento. Mi sueño por fin se hace realidad , afirma el nadador Abbas Karimi. Foto Afp

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 27 de agosto de 2021, p. a12

Abbas Karimi fue el primer refugiado en ganar una medalla de plata en el Mundial de Para-Natación en México 2017. Hoy, él está listo para hacer realidad sus sueños , si logra alcanzar el podio paralímpico en los 50 metros mariposa S5, la prueba que más domina.

El subcampeón mundial ha superado dificultades desde que era un niño que nació sin brazos en Afganistán, país que abandonó a los 16 años para irse primero a Turquía y luego a Estados Unidos.

Espera que su historia sea una luz de esperanza a los millones de refugiados en el orbe y más en quienes padecen una discapacidad.

La natación me salvó la vida. Creo que Dios me quitó los brazos por error, pero me dio un talento en los pies , declaró Karimi a la página oficial del Comité Paralímpico Internacional.

Ahora en Tokio recuerda todo el camino que tuvo para estar en sus primeros Paralímpicos. “He luchado nueve años por este momento. Ha sido un recorrido largo, a veces peligroso y muy difícil.