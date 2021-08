Prensa Latina y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 27 de agosto de 2021, p. a12

Tokio. Rusia, España y Francia tuvieron una actuación destacada en el ciclismo al imponer récords mundiales, mientras Venezuela festejó su primera medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en la segunda jornada de actividad.

El ruso Mikhail Astashov conquistó la medalla de oro en la persecución individual masculina C1 3 mil metros al conseguir un récord mundial y paralímpico de tres minutos, 35 segundos y 95 centésimas.

Astashov, de 32 años de edad, consiguió un trabajo en un servicio de entrega de alimentos en la ciudad rusa de Ekaterimburgo para probarse a sí mismo en un nuevo campo y ganar experiencia. El ­atleta no tiene manos ni piernas bajo las rodillas, por lo que realizó su trabajo moviéndose con prótesis.

En la carrera final en Tokio, el ruso superó al canadiense Tristen Chernove, mientras el chino Liang Guihua ganó la medalla de bronce.

En la prueba contrarreloj C4 varonil, el español Alfonso Caballero, seis veces campeón del mundo, consiguió un récord mundial de 1.01.557 para superar su propia marca de 1.01.683 conseguida en 2014 en Aguascalientes, México.