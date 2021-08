De la Redacción

Viernes 27 de agosto de 2021

La natación tuvo ayer una intensa actividad en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, con una ola de seis récords mundiales, entre los que destacó la actuación de la joven estadunidense Anastasia Pagonis quien superó un ataque de pánico para alcanzar el podio.

Pagonis, de 17 años de edad, rompió el récord mundial en las eliminatorias, antes de eclipsarse una vez más registrando un tiempo de cuatro minutos, 54 segundos y 49 centésimas para ganar la final de 400 metros estilo libre S11.

Significa todo mi arduo trabajo , señaló la competidora, quien tiene la enfermedad de Stargardt, que le hizo perder la visión desde los 12 años de edad. Toda la sangre, el sudor y las lágrimas han valido la pena todo el tiempo y el esfuerzo que mis padres y el entrenador pusieron en esto, no estaría aquí sin ellos. Lo logramos , dijo

Poco antes de la eliminatoria, Pagonis admitió que estaba sufriendo con su salud mental, desencadenada debido a que su traje de baño se rompió cuando estaban por comenzar las competencias.

Tuve un ataque de pánico y lloré porque mi traje se rompió. Y las cosas suceden, las cosas van mal, eso forma parte del ser humano. Es algo que me cuesta mucho, especialmente en circunstancias muy estresantes, así que supe que si no podía ponerme el traje, no nadaría. No me estresaría más , indicó.