a política en México, y en la mayoría de los países del mundo, está muy convulsionada y revuelta, no sólo por los intereses de grupos y personas que ambicionan el poder, sino porque la grave situación sanitaria derivada de la pandemia ha generado cambios profundos en las relaciones entre sectores y naciones, además de las consecuencias que se han vuelto un reto constante para mantener la paz y la estabilidad económica y social.

Aparentemente muchas cosas han cambiado, pero en realidad en poco o nada se ha modificado en lo que respecta a las condiciones de vida y de trabajo de las personas que ya estaban en la desigualdad y la marginación. Porque la crisis mundial ha puesto de manifiesto los errores y debilidades del sistema económico. El Covid-19 ha impactado en forma diferente a los trabajadores y a las comunidades. De hecho, ha afectado en forma desproporcionada a los grupos que antes de la pandemia ya se encontraban en desventaja frente a los demás sectores de la sociedad, tales como los trabajadores precarios y pobres, los que forman parte de la economía informal, regiones indígenas, trabajadores migrantes, refugiados, minoritarios y otros más.

El derecho de tener acceso universal a los servicios y suministros médicos, en particular a las vacunas y demás medicamentos, así como aparatos para la protección y la recuperación, no debería depender del poder económico ni de otras dinámicas de mercado. Todos los trabajadores y ciudadanos deben ser tratados como de primera y nadie debe quedar atrás. La salud es prioritaria y no debe estar sujeta a la negociación o la capacidad adquisitiva de las personas. Esto es parte de la solidaridad y la responsabilidad social de todos. Por ello no nos debemos apartar de la cooperación y la justicia.

Una vez que se supere esta etapa, va a ser necesario e indispensable que surja un mundo nuevo y más justo que sea capaz de enfrentar los niveles inaceptables de la desigualdad y la pobreza, la carencia de protección social y mejorar constantemente las condiciones de vida y de trabajo dignas de la mayoría de la población, además de la inminente catástrofe climática. Los mercados no pueden seguir tomando las decisiones y no se debe permitir que los trabajadores y los sectores más vulnerables sean los que paguen el precio de las crisis.