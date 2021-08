Alonso Urrutia

Generada por la violencia creciente en el país durante los pasados 15 años, la emergencia forense no se ha podido enfrentar por lo cual aún hay más de 52 mil cuerpos sin identificar, sostiene un informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos (MND). El 60 por ciento de ellos se hallan en fosas comunes de cementerios; 7 por ciento, en instalaciones de los servicios forenses, y en universidades, 5 por ciento, pero las autoridades no han podido o no han querido informar dónde se encuentran 22 por ciento de las personas fallecidas sin identificar .

La propia Secretaría de Gobernación ha reconocido esta situación como una emergencia, el MND subraya que hay entidades en las que se supera la media nacional de personas fallecidas en espera de ser identificadas (mil 575): Baja California (donde actualmente hay 9 mil 87), Ciudad de México (6 mil 701), estado de México (5 mil 968), Jalisco (5 mil 738), Chihuahua (3 mil 943), Tamaulipas (3 mil 788) y Nuevo León (2 mil 77). Juntos concentran 71.73 por ciento del total de cuerpos no identificados en el país.

Para el MND es necesario que se avance en la instrumentación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense que garantice la colaboración irrestricta de las fiscalías, dotándolas del presupuesto necesario y la autonomía de técnica y de gestión; expandir y mejorar los servicios forenses ordinarios, sobre todo en áreas dedicadas a la identificación humana; establecer la autonomía formal y real de los servicios forenses en la nación, eliminando la subordinación de peritos ante el Ministerio Público; actualizar el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense y analizar y cotejar todos los perfiles genéticos pendientes de procesamiento.