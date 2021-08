Alonso Urrutia

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral avaló la cartera de proyectos institucionales para 2022 que este viernes deberá aprobar el Consejo General, que contemplan la inclusión de 3 mil 830 millones de pesos para la eventual organización de la revocación de mandato y mil 913 millones para la consulta popular si ambas cumplen los requisitos legales. Al justificar el monto, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, sostuvo que en el primer caso, el INE está proyectando instalar más de 160 mil casillas, de forma similar a una elección federal.

El INE no está planteando hacer una revocación de mandato si la tiene que hacer con menos casillas de las que tiene una elección federal, ¡no! Así que ojalá y en el futuro la discusión sobre ese ejercicio, que tendrá que tener un procesamiento en el Legislativo, se haga con información cierta y no con especulaciones o con francas mentiras, como lo vimos en los días anteriores. No, estamos planteando instalar más de 160 mil casillas , dijo Córdova.