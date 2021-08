Georgina Saldierna, Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 26 de agosto de 2021, p. 5

El ex candidato presidencial Ricardo Anaya calificó ayer de locura que un voto a favor de la reforma energética sea prueba de que se recibió un soborno, luego de condicionar su presencia ante un juez a que los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador (Pio y Martín) también acudan ante las autoridades judiciales.

El miércoles, la Fiscalía General de la República insistió en que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, entregó al panista 6.8 millones de pesos para aprobar la reforma energética y contra los dichos de Anaya, de que en 2014 ya no era diputado, señaló que en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados existe constancia de su voto por la citada modificación legislativa.

En su cuenta de Twitter, el ex candidato presidencial tildó a la FGR de incompetente, pues aseguró que su voto fue ocho meses antes de la supuesta entrega de recursos, no después. Yo llevaba seis meses de no ser diputado cuando la supuesta entrega , reiteró al preguntar: ¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura!

