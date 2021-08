Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Jueves 26 de agosto de 2021, p. 5

Emiliano Zapata, Ver., El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Ricardo Anaya chueco, hipócrita , quien como si fuera carterista, roba y enseguida grita que vayan tras el ladrón en afán de evadir su responsabilidad. “Es una marrullería, una maniobra, ¿quién lo manda agarrar dinero?, manifestó.

Solicitó a la Fiscalía General de la República dar a conocer, por ser un asunto de interés público, las razones por la que se investiga al panista.

Y ante el nuevo video en el cual Anaya sostiene que acudirá a comparecer al reclusorio si así lo hacen dos de los hermanos López Obrador, y se garantiza que todos tengan el mismo trato, respondió: “Pues que haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro. Lo sabe, lo que pasa es que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos.

“El lo sabe; de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección. Es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar: ‘al ladrón, al ladrón’. Que asuma su responsabilidad.

Y en el caso de mis hermanos, igual, que la autoridad competente actúe. Yo no tengo qué ver con la fiscalía. Ya no es el tiempo de antes, en que el Presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer, eso el tiempo en que dominaban los ahora opositores, eso ya cambió .