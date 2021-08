Campeche, Camp., En el primer día del recuento de los votos emitidos el pasado 6 de junio para la elección de gobernador de Campeche –ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)–los resultados favorecen a Layda Elena Sansores San Román, informó en un mitin nocturno el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo: no se ha perdido ningún voto y, por el contrario, se han recuperado más a nuestro favor .

Tras el inicio del recuento, cientos de morenistas marcharon y efectuaron un mitin encabezado por Sansores San Román y Delgado Carrillo, quien sostuvo que ni el Instituto Nacional Electoral ni el TEPJF están a la altura del deseo del pueblo mexicano de vivir una auténtica democracia, y el fallo para el recuento total de votos sólo confirma que esas instituciones están podridas y deben renovarse totalmente.

Sansores San Román expuso que no hay manera de voltear la página , por lo que este recuento sólo confirmará su triunfo. Por la noche, en un nuevo mitin realizado frente al Centro de Convenciones Campeche XXI, informó que el reporte de los magistrados señala que el ejercicio del nuevo cómputo transcurre sin incidentes y que no han perdido ningún voto, por lo que existe la certeza de que no cambiará el resultado conocido hasta ahora.

Hasta la noche del miércoles no se había detectado ninguna boleta falsificada o clonada.