Arturo Sánchez Jiménez

Jueves 26 de agosto de 2021, p. 4

México abrió sus puertas a periodistas afganos que sirvieron en su país al New York Times (NYT) y que tuvieron que ser trasladados luego de que el talibán tomó el poder.

Tras la llegada de los periodistas y sus familias –124 personas en total, incluyendo niñas y niños–, el Times publicó un artículo en el que narró que tuvo que buscar desesperadamente ayuda lejos de Washington para rescatar a su personal. Los funcionarios mexicanos, a diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos, lograron vencer la burocracia de su sistema migratorio para proveer rápidamente los documentos que, a su vez, permitieron que los afganos volaran desde el asediado aeropuerto de Kabul con rumbo a Doha, Qatar , publicó el diario.

Los periodistas afganos llegaron en un vuelo de la Fuerza Aérea de Qatar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde les dio la bienvenida el canciller Marcelo Ebrard, que jugó un papel clave para el rescate de colaboradores del NYT, según el propio diario, que ha sido crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y criticado a su vez por el mandatario.

El pasado 12 de agosto, el ex jefe de corresponsales del periódico en Kabul y México, Azam Ahmed preguntó a Ebrard si México estaría dispuesto a recibir refugiados de Afganistán. En un primer momento el canciller expresó que no sería posible, pero decidió consultar al Presidente, quien estuvo de acuerdo en que la situación se movía con mucha rapidez y había que tomar la decisión con la misma rapidez , manifestó Ebrard en una entrevista esta semana. Y la solicitud se aceptó.

Una vez que México pudo ofrecer garantías a los periodistas del Times, extendió una invitación a otros medios estadunidenses: The Wall Street Journal y The Washington Post, para ofrecer protección humanitaria a sus empleados afganos. El Journal ha señalado que planea enviar a su equipo a México, mientras que el Post no ha hecho comentarios sobre sus planes.