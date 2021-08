D

urante su reciente gira por Veracruz –estado muy golpeado por el huracán Grace– el presidente López Obrador contó un anécdota que traza de cuerpo entero el comportamiento de los grandes consorcios privados que operan en el país, los mismos que gozaron de todo tipo de prebendas durante el régimen neoliberal y creyeron que no sólo se las merecían, sino que serían eternas.

Andrés Manuel lo platicó así: se hizo un acuerdo para comprar electrodomésticos (para los damnificados) con una empresa (Mabe, presidida por José Luis Berrondo Ávalos); nos habían ofrecido descuentos para la compra de los electrodomésticos; ya habían entregado una cantidad, y de repente informan que ya no iban a hacer descuentos, porque no les querían condonar impuestos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con la cara más dura que el concreto los dueños de Mabe pretendían cerrar esa suerte de permuta mafiosa. ¿Qué hicimos? , explicó López Obrador. “No nos des descuento, no nos ayudes, pero no te vamos a condonar los impuestos. Es más, hasta nos dijeron: ‘les vamos a hacer un descuento y nuestra empresa va a aportarles una cantidad de electrodomésticos para ayudar a los damnificados’. Entonces, les dijimos: no, cómo te vamos a condonar los impuestos, entonces no estás ayudando”.

Lo anterior hace recordar otra anécdota: años atrás a cierto personaje español le diagnosticaron cáncer de garganta en etapa avanzada, por lo que de inmediato los galenos que lo atendieron ordenaron todo tipo de análisis y exámenes. Entre estos últimos le hicieron un tacto rectal, por lo que de inmediato el enfermo airadamente reclamó: qué tiene que ver la garganta con el culo . Lo mismo, podría añadirse, entre los descuentos en electrodomésticos con la condonación de impuestos.