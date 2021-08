E

l martes, cinco jóvenes integrantes de un equipo de robótica de Afganistán fueron las primeras personas de ese país en llegar a México gracias a la política del gobierno federal de ofrecer refugio a los afganos que temen por sus vidas después de que el Talibán reconquistó el poder el pasado 15 de agosto. Según expresaron en conferencia de prensa las recientes ganadoras del Premio Especial en el Campeonato Internacional de Robótica, México no sólo salvó sus vidas, sino también sus sueños al darles la oportunidad de continuar una trayectoria que se habría visto truncada bajo el régimen misógino que, se anticipa, será reinstaurado por los militantes islamitas.