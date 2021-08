Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 26 de agosto de 2021, p. 28

Xalapa, Ver., Productores de plátano, maíz, limón y naranja, cuyos cultivos, en muchos casos a punto de ser cosechados, fueron afectados por el huracán Grace, protestaron ayer frente a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación, en esta ciudad, con el fin de exigir apoyos para enfrentar los daños y que los atienda el titular de esa dependencia, Evaristo Ovando Martínez.

Los inconformes señalaron que el meteoro que impactó la entidad el sábado pasado dejó poco más de 900 hectáreas de plantíos devastados en los municipios de San Rafael, Nautla, Martínez de la Torre y Papantla.

Son parcelas completas destruidas, miles de toneladas que ya no se van a producir; hay fruta en el suelo , lamentó Miguel Bastian, uno de los quejosos.

Explicó que esta situación no sólo causa problemas a los campesinos, sino a toda la cadena productiva, como aquel que recibe un sueldo como cortador de plátano o limón, a quien empaca, incluso a las tiendas de fertilizantes, porque al no haber producción no hay dinero para comprar insumos .

Añadió que se estima que sólo en San Rafael hay un promedio de 600 productores de plátano que enfrentan estas circunstancias.