Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Enviado y Reportera

Periódico La Jornada

Jueves 26 de agosto de 2021, p. 28

Ante el daño derivado del huracán Grace, se actuó con oportunidad y no hay límite presupuestal con el propósito de responder a los requerimientos de la población, afirmó en Xalapa, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la región donde se abatieron intensas lluvias y rachas de viento de 209 kilómetros por hora, ordenó que los apoyos sean entregados sólo por el Ejército y la Marina. Nadie más podrá hacerlo.

En la instalación de la región militar 26, con sede en la capital, se organizó la conferencia matutina. Antes de las siete de la mañana, el mandatario apareció, mantuvo el equilibrio después de un ligero resbalón y luego dio cuenta del censo que se levantará entre la población afectada.

La respuesta gubernamental a la emergencia fue el tema sustantivo. Hizo énfasis en la nueva forma de enfrentar esas dificultades. También destacó las acciones de las fuerzas armadas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Protección Civil federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno estatal. Sobre todo, resaltó la labor de los electricistas, quienes restablecerán el servicio eléctrico entre miércoles y jueves.

El Presidente pretendía volar ayer en helicóptero sobre la zona afectada. Una recomendación del Ejército le hizo desistir, por persistir el mal tiempo.

A la historia de décadas de corrupción y robo de ayudas que debieron llegar a la población, López Obrador sumó un capítulo referente al tráfico de beneficios a empresas privadas.

Dio a conocer que la compañía Mabe pidió que le condonaran los impuestos que adeuda a cambio de entregar una dotación mayor de enseres domésticos de los que el gobierno federal había acordado comprar para los damnificados en Tabasco. ¿Qué hicimos? No nos des descuento, no nos ayudes, pero no te vamos a condonar los impuestos .