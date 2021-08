Julio Gutiérrez y Luis A. Boffil Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 26 de agosto de 2021, p. 22

Banco Santander dio a conocer que este miércoles embargó todas las cuentas del municipio de Mérida en el sistema financiero mexicano, 85 inmuebles, 5 bienes muebles y dos partidas presupuestales por un monto equivalente a 588 millones de pesos.

Este día tuvo lugar una diligencia de embargo al municipio de Mérida, por un adeudo de 588 millones 761 mil 81 pesos con el banco Santander correspondientes a la cesión de cuentas por pagar del arrendamiento de luminarias , indicó la institución financiera.

De acuerdo con Santander, la diligencia concluyó a las 18:35 horas, y en ella participó la licenciada Kathy de la Cruz Aguilar Vega, actuaria judicial adscrita al juzgado segundo de distrito en el estado; el apoderado legal del municipio de Mérida, Joaquín Roche Chami, y la representación legal del banco.

Refirió que en la diligencia, el municipio manifestó que había proporcionado un listado de 73 bienes inmuebles del dominio privado para el embargo, pero al no acreditar la propiedad de dichos inmuebles, y dado que no se acreditó tampoco su valor, no fueron considerados para el embargo.

Banco Santander sigue abierto a explorar soluciones con el municipio a fin de evitar el impacto que esta medida implica, y dispone de propuestas viables que ha puesto a disposición del ayuntamiento de Mérida , aseguró la entidad.