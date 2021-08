Afp y De La Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 26 de agosto de 2021, p. a12

Sao Paulo., El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, indicó ayer que planea dejar a los Citizens cuando finalice su contrato en 2023, toda vez que aspira dirigir a una selección nacional.

Si se da la posibilidad, una selección es el siguiente paso. Debo tomarme un descanso después de siete años en este equipo. Necesito detenerme para ver qué hemos hecho, aprender de otros entrenadores y tal vez tomar otro camino , señaló el técnico de 50 años en un evento en línea organizado por la firma brasileña de servicios financieros XP Investimentos y citado por ESPN.