Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 26 de agosto de 2021, p. a11

Los dos paratletas del equipo de Afganistán fueron evacuados sanos y salvos del país pero no participarán en los Juegos Paralímpicos de Tokio, anunció el Comité Paralímpico Internacional (CPI).

Se han hecho esfuerzos para evacuarlos de Afganistán, ahora están en un lugar seguro , declaró el vocero del CPI, Craig Spence, en una rueda de prensa en Tokio.

Hay mucha especulación en este momento, pero lo que puedo confirmar es que no están en Afganistán. No les voy a decir dónde están, porque no se trata de deporte, se trata de la vida humana y de mantener a las personas a salvo , explicó.

Según el medio australiano ABC, forman parte de un grupo de unos 50 deportistas afganos que pudieron ser evacuados a Australia, pero no hay confirmación oficial de las autoridades del país.