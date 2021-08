De La Redacción

Jueves 26 de agosto de 2021, p. a10

Medio segundo fue la diferencia que permitió a la mexicana Fabiola Ramírez subir al podio con el bronce en la final de 100 metros dorso, categoría S2, y dar a México su primera medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

La representante de Singapur, Xiu Yip Pin, ya había asegurado el oro con un tiempo de dos minutos, 16 segundos y 61 centésimas, por delante de la japonesa Miyuki Yamada (2.26.18). Pero en la pelea por el tercer puesto, la mexicana aceleró en un apretado cierre para superar con una marca de 2.36.54 a la china Yazhu Feng (2.26.18), quien se quedó en el cuarto peldaño.

“En la prueba comencé un poco lenta y de repente apreté, cerré con todo; ya al final te falta el aire, te faltan fuerzas, pero es ahí donde se saca la garra y el corazón, llegué a la meta y vi el tablero y no me la creía, hasta que volteé a ver a los entrenadores y me dicen ‘sí, es tuya, es tuya’”, narró la tricolor.

La necesidad de una terapia para enfrentar una artrogriposis múltiple congénita, una falta de desarrollo en las articulaciones y músculos, llevó a Fabiola Ramírez a la natación cuando era adolescente. Así compaginó ese deporte con sus estudios para ser abogada y después de participar en dos justas veraniegas finalmente consiguió la anhelada hazaña de todo deportista: colgarse una medalla olímpica.

Llevo 15 años en la paranatación, mis primeros Juegos Paralímpicos fueron en Pekín 2008, a Londres 2012 no fui y en Río 2016 hice muy buen tiempo, pero nunca era suficiente para lograr una medalla , señaló Fabiola.

Hoy aquí está la presea, después de mucho trabajo, compromiso y responsabilidad hacia mi deporte. Ver cerca la posibilidad de una medalla siempre te provoca ilusión y a la vez es temor, pero hoy fue un día de triunfo, de aprendizaje y voy a seguir en la natación, la cual es mi pasión , dijo emocionada.

La presea de Ramírez fue la número 290 para México en su historia en Juegos Paralímpicos, y es la primera para la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral.