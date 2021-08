Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Jueves 26 de agosto de 2021, p. 4

La suite en cinco partes, Misterios mexicanos, que La Luna Ensamble estrenará hoy en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), tuvo un origen particular. El cuarto movimiento, Niebla, fue compuesto por el baterista Enrique Luna (Ciudad de México, 1992) como parte de un proceso de admisión para realizar una maestría de compositor y arreglista en la Universidad de las Artes de Berlín, Alemania, que iniciará en octubre y a la que fue aceptado.

Misterios mexicanos, de 20 a 25 minutos de duración por las improvisaciones de sus intérpretes, se inspira en los paisajes de México, así como en algunos personajes ficticios de ciertas culturas, demonios o monstruos, que nos representan , expresa Luna en entrevista.

Está compuesta por Montana, que evoca las montañas de Chiapas; Veredas; Luces en el desierto, que se remite al desierto de San Luis Potosí; Niebla e Incendio, porque la música se va a incendiar ese día , asegura Luna.

El concierto incluirá piezas de Diego Prieto (saxofón tenor y clarinete), Emilio Reyna (piano) y Toto Nava (contrabajo), músicos que lo acompañarán. La propuesta de La Luna Ensamble, aparte de promocionar la obra de su director, consiste en hacerlo con el trabajo de otros compositores.

Luna es percusionista especializado en jazz por la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Estudió composición y percusión en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México.