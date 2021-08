Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta?, ¿pensabas que no iba a suceder nada? , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya, quien en la víspera llamó al mandatario cobarde y mentiroso.

Y a la sazón de hablar del combate a la corrupción, el mandatario introdujo, por tercera vez, el tema de Anaya, con quien compitió por la Presidencia en 2018.

Ahora con este asunto del señor, joven todavía, Anaya, víctima, acusándome a mí. Está como para decirle: ¿y yo por qué? Luego soltó el yo no te mandé a que hicieras esas cosas .

Subrayó que el asunto del panista tiene que ver con una denuncia que presentó Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética del sexenio pasado. Esto que estamos hablando de Lozoya fue dinero para las campañas también , señaló, y refrendó su plan anticorrupción. En respuesta al panista reiteró que en su gobiern no hay persecución contra nadie ni es su fuerte la venganza.