Anoche, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos contactó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para intercambiar información sobre la resolución. El jefe para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco, informó en redes sociales que México no es parte del proceso judicial, el cual se trata de una medida unilateral estadunidense. Este miércoles intercambiaremos información sobre esta resolución para definir las consideraciones de México, basadas en el respeto a la soberanía y los derechos humanos .

Kuhner expuso que el quinto circuito determinó que Biden no había terminado conforme a la ley el programa PPM, o sea Biden perdió .

La decisión original del tribunal expresa que si México decide no participar con Quédate en México, entonces no se puede vuelve a implementar. Así México tiene la posibilidad, ahora mismo de decir que no participa .

México podría tomar una postura a favor de los derechos humanos , pese a que ya participó en el programa; ahora podría decir que el PPM viola el debido proceso, eso sería lo correcto jurídicamente .

La titular del Imumi expresó que las personas (que piden asilo a Estados Unidos) se quedan en algunas de las ciudades más peligrosas de México . Un informe de ayer refiere que ha habido más de 6 mil secuestros y delitos contra migrantes en la frontera a raíz de estas políticas .

El Imumi ha denunciado que 66 por ciento de quienes fueron retornados por el PPM fueron mujeres, niños y niñas. Esta es una política muy ruda, y sobre todo en pandemia .

Con información de Arturo Sánchez Jiménez