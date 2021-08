Pero parece que no, tal vez no, o quién sabe, de ahí que el gobierno federal esté haciendo una gestión, un trámite, con las autoridades del BdeM para que esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda, que todos los fondos se usen con ese propósito , pues se lograrían ahorros; va a significar una reducción, sobre todo en el pago de intereses (aún no se hacen las cuentas) y eso ayuda a la hacienda pública .

Algo más: la asignación que recibió nuestro país no se va a usar para ninguna otra actividad, sino para el pago de deuda (pública), para mantener una política de deuda baja, con el propósito de que tengamos una hacienda pública sana, fuerte. Esto ya se percibe en todo el mundo, que México tiene finanzas públicas sanas, que, como no se veía en décadas, no ha habido devaluación de nuestra moneda, tenemos ingresos suficientes de recaudación por el pago de contribuciones a pesar de la pandemia. Está llegando inversión extranjera como no sucedía también en muchos años; este semestre fue histórico en cuanto a esos ingresos. También se recupera la economía, todas las actividades productivas; vamos a crecer este año seis por ciento. En fin, vamos bien y por eso esos recursos se van a utilizar para el pago de deuda .

El propio FMI avala que la citada asignación puede utilizarse para reducir la costosa deuda pública interna o los atrasos internos; también para disminuir la deuda externa, sin que la posición neta de activos externos del país tenga cambios . De cualquier forma, la decisión se debe tomar en el marco de una estrategia general de gestión de la deuda y respetando los arreglos institucionales nacionales .

Las rebanadas del pastel

Debe tratarse de una epidemia, porque impresiona la cantidad de perseguidos políticos que, de la nada, brotan cada que se activa una carpeta de investigación judicial que documenta los atracos contra la nación cometidos por ellos.

