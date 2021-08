E

n las reuniones privadas que tenía el primer círculo de los seguidores de Andrés Manuel antes de la elección de 2018 nunca se contempló que su triunfo electoral vendría acompañado con una ganancia extra: la amplia mayoría en la Cámara de Diputados y (menos extensa) en el Senado. Las conversaciones, encendidas, giraban en torno a la respuesta que el movimiento daría a otro fraude electoral, que no ocurrió gracias a que la gente acudió a votar masivamente por su candidato. La mayoría congresional fue una sorpresa y una ventaja inesperada. Esa circunstancia le permitió al nuevo presidente amarrar todas las reformas que más importaban. Sobresalen, entre muchas, la que incorporó la corrupción al código de delitos graves, los programas sociales y la prohibición a condonar impuestos. En el nuevo periodo de sesiones del Congreso que comenzará el primero de septiembre, el movimiento enfrentará una realidad distinta. Ya resueltas las impugnaciones, el Instituto Nacional Electoral avaló el reparto de 200 diputaciones plurinominales. En la suma global, Morena y sus aliados (PVEM y PT) tendrán 278 curules, el bloque aliancista del PAN-PRI-PRD 199 y Movimiento Ciudadano 23. Morena y aliados nunca tuvieron la mayoría calificada (334 votos) para realizar reformas constitucionales, aunque en algunos medios insisten en decir lo contrario, tuvieron que ganar votos de la oposición. Con la mayoría simple que conservan es suficiente para lograr la aprobación del paquete presupuestal, tema prioritario para López Obrador. No quiere que le trasquilen los recursos para los programas sociales, la campaña de vacunación y sus obras principales. Por otro lado, no hay que perder de vista que la naciente legislatura es la que acompañará al proceso de elección presidencial. Ante la ausencia de una verdadera oposición, y la graciosa huida de uno de sus gallos, Ricardo Anaya, veremos una cargada formidable por el candidato o candidata de Morena y aliados. Y eso se traducirá a votos en el Congreso.

