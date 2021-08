Dejó de sonar la gran batería de Charlie Watts

l 12 de julio de 1962, una banda que se hacía llamar The Rolling Stones tocó por primera vez en vivo en el Marquee Club. La alineación original de esa histórica noche fue Mick Jagger, Keith Richards, Brain Jones, Ian Stewart (piano), Dick Taylor (bajo), Tony Chapman (batería).

El bajista Bill Wyman se uniría a ellos en diciembre de 1962 y el baterista Charlie Watts, a principios de 1963, para formar la legendaria banda que ha creado un hito irrepetible en la historia del rocanrol. En 1963 actuaron en el mítico Crawdaddy Club y de ahí a caminar los senderos únicos de la leyenda.

Ahora el baterista stone ha muerto, y de esa mítica alineación original de Jagger, Richards, Watts, Jones y Wyman, solamente permanecen Mick y Keith.

Charlie Watts, todo un personaje. Me atrevo a decir que en la presentación de la banda en los conciertos de sus satánicas majestades era de los más aplaudidos.

El ritmo de los Stones latía en su gran batería. Watts es de los grandes bateristas del rock. Tris-temente ha emprendido el cami-no sin retorno, con la mística pu-ra de: It's only rock and roll, but I like it.

Arturo García Alcocer

Exigen localizar con vida a Vicente Suástegui

Demandamos la presentación inmediata y con vida de Vicente Suástegui, cuya desaparición en Acapulco, Guerrero, fue reportada el 5 de agosto. Un comando armado lo interceptó y a la fecha nada se sabe de su paradero.

Nacido en Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Vicente, junto con su hermano Marco Antonio, son precursores de la lucha por la defensa del río Papagayo y su comunidad contra la imposición de la presa hidroeléctrica La Parota. Impulsaron la construcción del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, movimiento que ha logrado dete-ner la presa, pese a la criminalización y represión que han sufrido.

Ante la incompetencia de las au-toridades locales, exigimos al gobierno mexicano que atraiga el caso y utilice todos sus recursos para liberar y presentar con vida a Vicente. Al pueblo de México, a sus organizaciones políticas y sociales, las exhortamos a levantar la voz y exigir el regreso con vida del compañero Vicente. ¡Porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!

Héctor Valadez George, Coordinadora Socialista Revolucionaria

Apoya propuesta de Benito Mirón sobre la ayuda del FMI

Leer El Correo Ilustrado es sumamente útil y hasta aleccionador.

En los tiempos que corren, con tantos asuntos pendientes que nos dejaron anteriores (malos) gobiernos, encontramos relativamente pocas oportunidades de remedio y alivio, y hasta mejora de nuestra situación.

Hay una luz en la carta de Benito Mirón Lince en la que asienta que la ayuda del FMI debe ir a los pobres, no a la deuda. Es más, queda para (inmediato) posterior debate la revisión de deuda pública injusta, tal el Fobaproa.