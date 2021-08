▲ La atleta estadunidense Sydney McLaughlin, de 22 años, campeona olímpica y plusmarquista mundial de 400 metros vallas, se hizo eco de la gimnasta Simone Biles y la tenista Naomi Osaka. En un video explica llorando que pese al esfuerzo que hacen, nunca superan las expectativas que se generan en su entorno: No hemos sido concebidos para soportar tal peso, para atraer esa atención, no estamos hechos para ser famosos. Estoy agradecida de poder hablar con tanta gente (en las redes sociales) pero no lo quiero, es tóxico, me pone realmente enferma (...). Sólo pido un poco de respeto . Foto Ap