Afp y De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de agosto de 2021, p. a12

El mexicano Raúl Jiménez no podrá estar en la convocatoria del Tricolor en el arranque de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, luego de que los clubes de la Premier League de Inglaterra decidieran ayer no liberar a unos 60 jugadores extranjeros enlistados para disputar partidos internacionales en septiembre, en países clasificados en zona de alto riesgo por Covid-19. El campeonato español, por su parte, prometió respaldar a sus clubes que no estén dispuestos a liberar jugadores por la misma situación de la pandemia.

La Premier League anunció esta medida debido a que los futbolistas se les obligaría a guardar una cuarentena de 10 días a su regreso.

Pese a que la convocatoria de la selección mexicana de futbol no se ha dado a conocer, los reportes indicaban que Gerardo Martino consideró a Jiménez, delantero del Wolverhampton, para que se uniera por vez primera al Tri, luego de la fractura de cráneo que sufrió en noviembre de 2020, la cual lo mantuvo alejado de las canchas hasta su regreso oficial el 14 de agosto en el arranque de la liga inglesa. México comienza su participación en el octagonal de Concacaf ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, el 2, 5 y 8 de septiembre, respectivamente, y lo hará sin su delantero estrella.