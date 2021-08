Alondra Flores Soto

Miércoles 25 de agosto de 2021, p. 3

Bocados del cielo que deleitaron paladares terrenos nacieron en los conventos novohispanos. Sor Juana Inés de la Cruz opinó en sus misivas a sor Filotea: si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito . Mónica Lavín, en su labor de narradora, nos transporta al siglo XVII y nos descubre a la Décima Musa entre fogones, escribiendo recetas del Virreinato.

La cocina es un laboratorio donde se da rienda suelta a la naturalización o identidad, así como de experimentación cultural. Es una versión de lo que estaba pasando en el país , considera la autora, en entrevista con motivo de la publicación del libro Sor Juana en la cocina, en una nueva edición bajo el sello Planeta.

Dos ensayos de la escritora mexicana nos transportan hasta el siglo XVII para conocer los dulces y platillos de la cocina conventual, junto con 38 recetas que Ana Benítez trasladó a modernos métodos de preparación. Suspiros, buñuelos, bienmesabes, manchamanteles o un gigote cuajado son algunas de estas preparaciones que forman parte del recetario manuscrito por Sor Juana que se encontró en el convento de Santa Paula de la orden de San Jerónimo.

Época de experimentación

Me parece que el estudio de lo que comemos nos dice mucho más de restringirlo sólo a un catálogo de sabores , expone la autora de una veintena de libros de ensayos, cuentos y novelas. Entre ellas, Yo, la peor, aproximación histórica a la Décima Musa. Me gusta hablar de ella como fundadora de la mexicanidad, de esta idea de que no éramos nada más un pedazo de España .

La cocina conventual, con la mezcla de ingredientes accesibles, se preparaba por mujeres indígenas, esclavas de raíz negra e internas criollas, donde se encontraban los ingredientes prehispánicos de la región, se seguían los recetarios del viejo continente y fructificaba la experimentación. Todo por tradición oral. No se asentaba la sabiduría culinaria de los conventos en papel. Por eso fue excepcional el encuentro del recetario de San Jerónimo, con la firma de Sor Inés de la Cruz .