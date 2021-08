l mundo está tapado con los polvos de aquellos lodos: cuando el neoliberalismo sentó sus reales y se engulló las mentes de derechas e izquierdas. Las clases dominantes de los centros imperiales construyeron la hiperglobalización y la financierización de la economía y crearon una ideología neoliberal ad hoc. Ahora no tenemos los lodos, sino los polvos, y éstos terminan siempre por disiparse y desvelar lo real, aunque todo ocurre a través de procesos complejos, no exentos de una enorme conmoción.

A finales de los años 80 el ecuatoriano Agustín Cueva escribió: “La propuesta de desplazar el locus de la política hacia fuera del Estado, tal como lo proponen algunos ‘movimientos’ de Occidente, no supone ningún acuerdo que obligue también a la burguesía a retirarse de él. Por el contrario, se basa en un ‘pacto social’ sui generis según el cual la burguesía permanece atrincherada en el Estado (además de no ceder ninguno de sus bastiones de la sociedad civil), mientras que las clases subalternas se refugian en los intersticios de una cotidianidad… en la que el Estado no interviene en la medida en que las formas de sociabilidad elegidas no obstruyan la reproducción ampliada del sistema capitalista-imperialista” (véase Andrés Tzeiman La fobia al Estado, Clacso, 2021). En efecto, el Estado, vuelto por el neoliberalismo un Leviatán que había que reducir a su mínima expresión, es decir, expurgado de su carácter de espacio de la lucha de clases, quedó enteramente a voluntad de los designios de la clase dominante: la defensa a ultranza de la propiedad privada de los medios de producción, y la elaboración de las políticas públicas a satisfacción del capital, a la postre del capital financiero.

Milton Friedman escribió en 1982: Sólo una crisis, real o percibida, produce un cambio real. Cuando se produce esa crisis, las acciones que se toman dependen de las ideas que están por ahí. Creo que esa es nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, mantenerlas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible se convierta en políticamente inevitable . El hecho de que la izquierda en los años 70 y 80 fuera incapaz de ofrecer salidas a la crisis capitalista, abrió la puerta de par en par al ­neoliberalismo.

Ya podemos rectificar.