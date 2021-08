No sólo ahí: en su prólogo , Enrique Krauze, recuerda que Thomas cuenta que tras la sangrienta represión de la rebeldía de Tepeaca (confusión de Krauze y Thomas, pues Tepeaca nunca se había aliado a los españoles previamente), los tlaxcaltecas se dieron un festín de carne humana del que habría participado al menos un español. La antropofagia aparece una y otra vez en Thomas, lo que lleva a preguntarnos: si la antropofagia no era meramente ritual, ¿por qué pintan los cronistas españoles a los tlatelolcas pereciendo de inanición? Le recordaría al ingeniero Krauze, que extraña el debate en esta coyuntura pero nunca lo propicia, el espléndido libro coordinado por Guilhem Olivier y Leonardo López Luján, El sacrificio humano en la tradición religiosa mesoamericana (INAH, 2010) en el que se sintetizan los avances y descubrimientos sobre sacrificios y antropofagia, avances que superan en mucho lo que todavía sostienen Krauze y Thomas. Pero aquí no hay crítica de fuentes: si Díaz del Castillo escribe que se los zamparon guisados en ají, para Thomas y Krauze en ají se los zamparon.

Además de este modelo interpretativo, hay que señalar los numerosos absurdos en que incurre. Podría poner 100 ejemplos, pero me limitaré a dos: a Thomas parece escapársele el propósito religioso del uso de plantas sicotrópicas, como el peyote, cuyas hojas (sic) eran un manjar delicioso (sic) para los chichimecas. Más adelante, al describir los últimos días del sitio de Tenochtitlan, asegura que la ingestión de drogas daba a los mexicas el valor para resistir, pues les provocaba sensaciones que llevaban el coraje hasta la insensatez (les dejo el sarcasmo de Jaime Montell, páginas 37, 38 y 830).

Ya que llegamos al prólogo de Krauze, hay que decir que no es vano que el galardonado con las órdenes de caballería medievales inicie su texto presentando su cercanía cercanísima con el lord a quien llena de elogios: es su muy añeja costumbre: desde sus primeros libros, le urge mostrar que pertenece . No es vano tampoco que compare a Hugh Thomas con William Prescot y que no muy sutilmente parezca querer compararse a él mismo con Lucas Alamán (aunque luego recula un poco). Sí, Lucas Alamán, el elitista político conservador que detestaba la intervención del pueblo en la vida pública y odiaba a los políticos cercanos al pueblo, mientras promovía a rajatabla el liberalismo económico. Sí, Alamán, el que inventó que Cortés es el padre de la nación mexicana.

Puede ser que Hugh Thomas no pudiera o no quisiera leer a Guy Rozat, Serge Gruzinski, Mario Fuente Cid, Martín Ríos, Federico Navarrete, Matthew Restall, José Borja Pérez, Clementina Battcock, Luis Barjau o Francisco García Fitz, pero sí debía haberlos leído quien ocupa el sillón número 4 de la Academia Mexicana de la Historia, Correspondiente de la Real de Madrid , para no afirmar, como lo hace, que los castellanos ganaron, en primer lugar, porque su bagaje de tecnología militar era infinitamente superior ; o volver a hacer suyo (de la mano de lord Thomas) que Moctezuma creía que los españoles tenían un carácter divino y que esa es la clave maestra para explicar que un pequeño ejército de cientos de soldados castellanos doblegar[an] a millones de mexicas y a su poderosa teocracia militar .

Me equivoqué en el título: no es historia para neoliberales: son cuentas de vidrio.

