Ante la presencia de los inconformes en el INM, agentes de la Guardia Nacional formaron una valla con sus escudos y se colocaron frente a la entrada del edificio para evitar que los caribeños, la mayoría varones, ingresaran.

¡Libertad!, ¡libertad! , corearon los manifestantes, quienes dijeron a los policías: No queremos pleito, no venimos a pelear, sólo queremos solución .

Lo que pedimos es que venga alguna autoridad migratoria a hablar con nosotros. Pueden estar tranquilos (los agentes), nadie los va a golpear. En Tapachula mucha gente nos mira mal porque no estamos vacunados. ¿Por qué dejan que se sature esta ciudad?, ¿por qué no nos dejan salir hacia otra parte si México es muy grande? Tapachula no tiene tanto espacio , externó uno de los quejosos.