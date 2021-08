Legisladores del PAN y PRD atribuyeron las investigaciones de la Fiscalía General de la República contra Ricardo Anaya a un autoritarismo del gobierno federal y se dijeron solidarios con el ex candidato presidencial.

No hay una defensa por parte del PRD de Ricardo Anaya, lo que hay es una solidaridad con todos aquellos que son perseguidos por cuestión de su ideología política, ¿no? Ricardo tendrá que enfrentar los procesos que vengan y aclarar. No corresponde al PRD ni la defensa ni la condena. Lo que no es correcto es que en razón de ideas políticas o de críticas políticas, las instituciones de procuración de justicia se utilicen para perseguir a los oponentes políticos .