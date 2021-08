Consideró que esta denuncia es politiquería, propaganda por dos motivos: la OEA ya emitió un informe de la elección de junio y no encontró ninguna violación grave, y dos, porque en la oposición están muy desesperados porque no encuentra un líder con miras a 2024.

Las puertas del país están abiertas a enviados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) o cualquier organismo internacional porque no tenemos nada qué ocultar y no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la de cuello blanco , advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

–No, no, no para nada, no, no. Los entiendo, están muy desesperados... Están un poco ofuscados.

Al hablar de la oposición, el Presidente le dio de refilón a la izquierda al advertir que tardan en definirse, zigzaguean y no se anclan en las causas de este grupo, con tal de quedar bien con todos ahí andan corriéndose hacia el centro. Enseguida lamentó la situación política en la península ibérica.

Miren cómo está retoñando el franquismo en España, como nunca, una cosa muy lamentable; ese pueblo tan excepcional en sus luchas, ejemplo de grandes poetas, filósofos, grandes políticos, regresando a lo peor, pero también la culpa la tenemos quienes somos responsables de la conducción política y no actuamos con rectitud.

Dijo que cuando se está definido se tiene el apoyo de los pobres, quienes son muy agradecidos y así se vio en la aplicación de la vacuna, a diferencia de un aspiracionista que llega enojado , regañando a las enfermeras.

El Presidente sugirió que los trabajadores y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) aporten, junto con otros sectores para financiar la consulta de revocación de mandato porque está pidiendo muchísimo dinero, creo que 2 mil 500 millones de pesos .

La propuesta es que los que ganen más de 100 mil pesos al mes den la mitad de su salario, de 10 mil a 100 mil el 25 por ciento y al resto no se le descuente.