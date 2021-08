Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 24 de agosto de 2021, p. 3

Entre salir del país y el riesgo de enfrentar 30 años de cárcel , según él mismo calculó, Ricardo Anaya Cortés informó que prefiere el exilio porque el domingo recibió un citatorio para comparecer, primero vía Zoom, ante un juzgado en el Reclusorio Norte.

Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como (Andrés Manuel) López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir , expresó en un video emitido la mañana del lunes, donde nuevamente no precisa en qué lugar del mundo se encuentra.

El sábado afirmó que sabía de una investigación en su contra, anunció su salida de México y sostuvo que el Presidente busca encarcelarlo para retirarle sus derechos políticos e impedirle participar en la sucesión de 2024.

Ayer dijo que no habían pasado 24 horas de esa declaración cuando a su domicilio particular llegó el citatorio para las audiencias, inicialmente vía remota.